Quel pomeriggio di un giorno da cani | 50 anni dopo resta un modello difficilmente superabile

Alle 21.25 su Rai 3, viene trasmesso il film diretto da Sidney Lumet, con protagonisti Al Pacino, Charles Durning e John Cazale. Il film ricorda un celebre pomeriggio difficile, considerato un esempio di cinema intenso e coinvolgente. La pellicola ha lasciato un segno nella storia del cinema, rimanendo un modello ancora oggi difficile da eguagliare. La narrazione si svolge in un contesto urbano, con un climax che ha segnato una generazione.

QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI Rai 3, ore 21.25. Con Al Pacino, Charles Durning e John Cazale. Regia di Sidney Lumet. Produzione Usa 1975 LA TRAMA Storia realmente accaduta, nell'agosto 1972 a Brooklyn. Tre malviventi di mezza tacca tentano una rapina in bamca. Uno vista la mala parata scappa. Gli altri due sono circondati dalla polizia e si fanno scudo col personale e i clienti. Inizia una lunga trattativa. Non può che finire male. PERCHÈ VEDERLO Perché nel suo genere, the heist movie (il film di rapina) rimane a distanza di 50 anni un modello difficilmente superabile. Pacino e Cazale che già erano stati fratelli nel "Padrino" ci danno due ritratti di balordi (Pacino rapina per pagare un'operazione di transgender) decisamente memorabili.