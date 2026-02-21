Quel lavoro tra dolore e lacrime | psicologo gratis per gli operatori del cimitero

A Pesaro, gli operatori del cimitero affrontano spesso momenti difficili e emotivamente pesanti. La causa sono le tante perdite e le immagini che devono gestire quotidianamente. Per aiutarli, Aspes ha deciso di offrire loro consulenze gratuite con uno psicologo. Questo intervento mira a supportare il personale che si trova a lavorare in un ambiente caratterizzato da dolore e lacrime. La novità si inserisce tra le misure di assistenza praticata sul campo.

Pesaro, 21 febbraio 2026 – Lavorare al cimitero? È tristissimo. E allora Aspes paga lo psicologo agli operatori cimiteriali. Altro che posto ‘tranquillo’. Dietro i cancelli del camposanto non ci sono solo vialetti ordinati e fiori freschi. Ci sono lacrime, tensioni, rabbia compressa e un carico emotivo che non timbra il cartellino a fine turno. E così Aspes, che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Pesaro e del Municipio di Monteciccardo, oltre che dI Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio, Tavullia e Petriano, ha deciso di sferrare una sorta di controffensiva anti-malinconia: 120 ore di supporto psicologico nel 2026, per un incarico da 10.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’uomo che scavò la fossa per la moglie: tra dolore e abilità ereditate dal lavoro in cimiteroClaudio Carlomagno, 44 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di aver scavato la fossa per nascondere il cadavere.

Crans-Montana, lo psicologo: “Studenti dopo la tragedia, silenzio e lacrime”. Arrestati i gestori del localeIn seguito all'incendio che ha colpito il locale La Marnèche a Crans-Montana il 6 gennaio, uno psicologo locale ha osservato che gli studenti coinvolti hanno vissuto momenti di silenzio e lacrime.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.