Quattro nuovi defibrillatori da installare presso il palazzo comunale e i luoghi di cultura

Il Comune di Trepuzzi ha deciso di installare quattro nuovi defibrillatori, per rispondere alla crescente esigenza di intervenire rapidamente in caso di emergenze. La scelta deriva dalla recente analisi delle situazioni di rischio e dalla volontà di migliorare la sicurezza in luoghi pubblici. I dispositivi verranno posizionati nel palazzo comunale e nelle principali aree culturali, per garantire un pronto soccorso più efficace. La messa in funzione avverrà entro le prossime settimane.

TREPUZZI - Il Comune di Trepuzzi compie un passo decisivo verso la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica. Nell’aula consiliare di palazzo di città si svolta nei giorni scorsi una sessione di formazione dedicata alle manovre di primo soccorso con l’uso del defibrillatore, che ha visto protagonisti alcuni dipendenti dell'ente e del personale dei contenitori culturali della cittadina. Il tutto mentre quattro nuovi presidi con defibrillatore sono pronti all’installazione presso il palazzo comunale e nei luoghi di cultura cittadini. In concomitanza con la fine del corso, infatti, sono stati consegnati alla presenza del sindaco, Giuseppe Taurino e dell’assessore Alessio Greco, i quattro defibrillatori semiautomatici acquistati dal Comune. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Quattro nuovi defibrillatori alla Croce rossa di Oleggio in ricordo di Ennio Tripodi

Quattro piani di libri. Palazzo Rosso diventa il cuore della culturaPalazzo Rosso, dopo un intervento di ristrutturazione durato due anni, si prepara a riaprire le sue porte nel primo trimestre del 2027, trasformandosi nel cuore della cultura cittadina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Con 4 nuovi defibrillatori, Cassine è più cardioprotetto; Defibrillatori nelle palestre, accordo trovato; Trepuzzi Comune cardio-protetto; L’Ancora: sul numero 7 in edicola da giovedì 19 febbraio….

Defibrillatori, via libera alla donazione: quattro nuovi dispositivi a San BenedettoDelibera di giunta approva la donazione del Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord e la manutenzione di tutti i dispositivi già presenti sul territorio comunale ... lanuovariviera.it

Defibrillatori nelle palestre, accordo trovatoIl Comune compra tutti e 21 i defibrillatori in scadenza nel 2026, li installa nelle palestre comunali e scolastiche ... msn.com

Quattro nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 130 kW entrano nella comunità energetica rinnovabile solidale della città.... - facebook.com facebook

Polestar, al via il piano di rilancio: quattro nuovi modelli in tre anni ilsole24ore.com/art/polestar-v… x.com