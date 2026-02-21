Quartieri Spagnoli | sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza La Polizia di Stato denuncia una 29enne

A Napoli, un'operazione della Polizia ha portato alla scoperta di orologi di lusso e targhe false in una casa nei Quartieri Spagnoli. La proprietaria, una 29enne, non ha saputo spiegare come avesse ottenuto gli oggetti, tra cui alcuni molto costosi. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato anche cinque targhe contraffatte, sospettate di essere utilizzate per coprire veicoli rubati. La donna è stata portata in commissariato per ulteriori accertamenti.

© Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza. La Polizia di Stato denuncia una 29enne

In casa nove orologi di lusso e cinque targhe false: la 29enne non ne giustifica la provenienza. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 21enne napoletana, per ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 29enne, dove hanno rinvenuto 9 orologi di noti marchi e 5 targhe di motoveicoli contraffatte, di cui la predetta non ha saputo giustificare la provenienza Per tali motivi, la prevenuta è stata denunciata dal personale operante. L'articolo Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: Recuperati e sequestrati dalla Polizia di Stato oltre 97mila euro di dubbia provenienza: una donna denunciata per ricettazione Quartieri Spagnoli: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 59enneUn 59enne sottoposto agli arresti domiciliari nei Quartieri Spagnoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un normale controllo del territorio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza; Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza. La Polizia di Stato denuncia una 29enne; Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza; Quartieri Spagnoli, sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienza: denunciata 21enne - Napoli Village. Quartieri Spagnoli, sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di StatoProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. napolivillage.com Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi di dubbia provenienzaLa polizia denuncia una 29enne ... msn.com #Napoli - Quartieri Spagnoli, orologi di lusso e targhe false in casa: denunciata una giovane #Cronaca #QuartieriSpagnoli #PoliziaDiStato #Ricettazione #Orologi #Sequestro #Denuncia #Campania #NanoTV - facebook.com facebook