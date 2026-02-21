Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia sta salendo a causa dell’aumento del prezzo sul mercato all’ingrosso. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è il valore di riferimento che determina il prezzo di vendita dell’energia. Questo indicatore viene aggiornato quotidianamente e influisce direttamente sulla bolletta dei consumatori. Le variazioni del PUN sono legate a diversi fattori, tra cui l’andamento del mercato internazionale e le condizioni climatiche. Molti italiani si chiedono quanto peserà questa crescita sulle spese mensili.

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio di acquisto dell’energia sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 21 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,098 €kWh (98,4 centesimi per kWh), in calo rispetto ai valori registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili rispetto al PUN. A questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che portano il prezzo effettivo per il cliente domestico generalmente tra 0,20 e 0,30 €kWh a seconda delle offerte e dei consumi.🔗 Leggi su Quifinanza.it Quanto costa davvero alla tua azienda Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Medagliere olimpico, l’Italia fa il pieno di podi: quanto costa al Coni il record di Milano Cortina; PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?; Prezzo dell’oro ancora sulle montagne russe, nuovo calo a 4.900 dollari l’oncia. In questi giorni si continua a parlare della nostra costa, dei pericoli determinati dagli eventi metereologici e dai fenomeni di erosione naturale che purtroppo non possiamo fermare. Noi però ci siamo messi al lavoro. Oggi abbiamo riunito le province e trovato i - facebook.com facebook