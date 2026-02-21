Quando Patrick Baumgartner nel bob a 4? Orari tv distacchi

Patrick Baumgartner gareggia nel bob a quattro, un evento molto atteso che si conclude domenica 22 febbraio alle 10. La sua partecipazione si è resa possibile grazie alla qualificazione ottenuta con le ultime prove di selezione. La gara si svolge sulla pista di Cortina d'Ampezzo, dove gli atleti si sfideranno in una discesa ad alta velocità. La competizione attirerà l’attenzione di molti appassionati di sport invernali.

Domenica 22 febbraio si concluderà il programma del bob alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 10.00 si terrà la terza manche del bob a 4 maschile, mentre la quarta ed ultima run, decisiva per l’assegnazione delle medaglie, andrà in scena alle ore 12.15. L’ equipaggio italiano, composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, è quinto dopo le prime due manche, a 0.78 dalla vetta ed a 0.19 dal podio. Sono ancora 24 gli equipaggi in gara, ma al termine della terza manche soltanto i migliori 20 prenderanno parte all’ultima run. La diretta tv della terza e della quarta manche del bob a 4 maschile, valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

