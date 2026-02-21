Quando Larissa Iapichino a Torun? Orario World Indoor Tour programma tv streaming

Larissa Iapichino parteciperà al Meeting di Torun, l’ultima tappa del World Indoor Tour, a causa della sua preparazione per le competizioni indoor di questa stagione. La gara si svolgerà nel palazzetto polacco, dove la velocista si confronterà con le migliori atlete del circuito internazionale. L’evento si terrà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta streaming. Gli appassionati attendono con entusiasmo la sua performance sul tartan.

Larissa Iapichino sarà tra le grandi protagoniste del Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). La Campionessa d’Europa di salto in lungo in sala si cimenterà nella terza gara stagionale: dopo la bella misura piazzata ad Ancona (6.93 metri) e il successo conseguito nel World Tour a Karlsruhe (6.84), la toscana si rimetterà in gioco nella località polacca che tra un mese ospiterà i Mondiali Indoor. L’azzurra sta scaldando i motori in vista dell’appuntamento iridato, dove sarà indubbiamente una delle donne di riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Larissa Iapichino, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orario, programma, streamingLarissa Iapichino sarà protagonista assoluta del Meeting di Karlsruhe di domenica 8 febbraio.

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streamingIl World Indoor Tour di Lievin 2026 si svolge questa sera, attirando molti appassionati di atletica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.