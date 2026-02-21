Quando ' La storia non insegna' Le poesie di Macchia per tornare a imparare

Il poeta Macchia sottolinea che, dopo ogni conflitto, si promette che non ci saranno più guerre. Tuttavia, le tensioni tornano a emergere e le tensioni tra le nazioni aumentano ancora una volta. Le sue poesie riflettono questa dura realtà, mettendo in evidenza come il passato si ripeta spesso senza insegnamenti lasciati veramente. La sua voce invita a riflettere e a ricordare gli errori commessi in passato. La storia, purtroppo, continua a ripetersi.

Firenze, 21 febbraio 026 - "Quando una guerra finisce, tutti dicono che non ce ne saranno altre. Ci sarà solo pace. Invece i conflitti ritornano, le guerre si ripetono" e per Annalisa Macchia, che presenterà il suo libro di poesie 'La storia non insegna' (Florence art edizioni) sabatao 21 febbraio, alle 16.30, al Memoriale delle deportazioni in viale Giannotti 81, "le testimonianze dei suoi orrori non saranno mai troppe". Macchia ha inteso unire la sua voce "al fiume di queste testimonianze perché la guerra è sempre una sconfitta per l’uomo e solo rendersene conto potrà fare la differenza". Con l'autrice, il presidente di Aned Lorenzo Tombelli e il critico letterario Plinio Perilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Con le lancette che scalano a ottantacinque secondi dalla mezzanotte, il Bollettino degli scienziati avverte che la rotta presa è pericolosa, ma la storia insegna che abbiamo ancora la forza di tornare indietroIl Bulletin of the Atomic Scientists ha appena spostato le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte.

Milan, ecco quando arriva Fullkrug a Milano! Supercoppa Italiana, ecco cosa insegna la storia rossonera…Milan si prepara ad accogliere Fullkrug in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.