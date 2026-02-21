Quand’ero piccolo la mia spiaggia era senza cemento e io vincevo sempre la gara di corsa e tuffi | ora perdiamo tutti

Angelo Bianco ricorda che da bambino la sua spiaggia era naturale, senza costruzioni e con il mare vicino, che considerava un alleato. Oggi, invece, quella stessa spiaggia è stata modificata con il cemento, e i bambini non possono più correre liberi come una volta. La trasformazione ha cambiato il volto del luogo e le abitudini di chi lo frequenta. La presenza di nuovi edifici ha modificato l’atmosfera di un tempo. La spiaggia di allora, però, è ormai un ricordo.

di Angelo Bianco Quando ero piccolo io, la mia spiaggia era senza cemento a contornarla, il mare era il suo migliore amico, non ne aveva paura. C’era da quando c’erano miei nonni e ancora prima, e io la ricordo così dai loro racconti. Era distesa dalla strada fino al cielo, la sabbia era fine, dorata e, un po’ più in là della riva, c’era un pontile. Era lungo, di legno nero e verde, consumato dalle onde, che univa la riva al mare aperto, trasparente, azzurro, di schiuma allegra. L’estate da noi iniziava quando noi iniziavamo la gara: a Paola, giù al sud in Calabria, non c’era mai l’inverno. La regola era una sola, vinceva chi correva più veloce sulla pista dorata e calda, si toglieva via i jeans, io avevo i levi’s 501, le scarpe consumate di tennis, e arrivava a nuoto per primo sul pontile e poi, senza fermarsi, si tuffava “a bomba”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarah Paulson su Pedro Pascal: «Quando non aveva soldi per mangiare, c’ero io. Oggi mi paga lui la cena. Ho sempre saputo che era il più talentuoso di tutti»Sarah Paulson ha condiviso alcuni ricordi sul suo rapporto con Pedro Pascal, evidenziando la crescita reciproca e il legame speciale che li unisce.

“In aereo ero accanto a un bimbo piccolo che piangeva da un’ora. Ho pensato di offrire alla mamma il mio aiuto, ma la reazione mi ha lasciata senza parole. Ho sbagliato io?”: lo sfogo su RedditUn passeggero ha passato un’ora accanto a un bambino che piangeva durante un volo, e ha deciso di offrire il suo aiuto alla madre.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.