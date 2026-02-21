Qualche litro di combustibile qualche complice e studio Gli anarchici rivendicano l’attentato di Roma

Gli anarchici hanno rivendicato l’attentato ferroviario avvenuto a Roma il 13 febbraio, che ha causato disagi e ritardi. La loro comunicazione parla di qualche litro di combustibile, alcuni complici e la pianificazione di uno studio mirato. In diversi punti della rete ferroviaria, hanno incendiato cavi e danneggiato infrastrutture, provocando l’interruzione di alcune linee alta velocità. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

© Ilgiornale.it - “Qualche litro di combustibile, qualche complice e studio”. Gli anarchici rivendicano l’attentato di Roma

È arrivata la rivendicazione dell’ attentato ferroviario di Roma del 13 febbraio. La matrice è, come sospettato dagli investigatori, anarchica: anche in questo caso è arrivata attraverso uno dei canali dell’area dove gli antagonisti sostengono che “in diversi punti e snodi ferroviari abbiamo incendiato e danneggiato i cavi lungo i binari provocando di fatto il blocco di diverse linee dell’alta velocità”. Queste azioni, aggiungono, “sono il nostro contributo al caloroso benvenuto e augurio a questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali”. In un altro passaggio spiegano: “Abbiamo partecipato ai blocchi massivi delle strade e i porti durante i mesi di mobilitazione per la Palestina, abbiamo invaso le stazioni e attaccato la polizia quando è stato possibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Il rispetto del diritto internazionale, con qualche se e qualche maIl rispetto del diritto internazionale rimane un principio fondamentale, anche se spesso soggetto a interpretazioni diverse. "Contro il feroce progresso capitalista". Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treniGli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sabotaggi di S. Valentino, rivendicano gli anarchici: Agito di notte per bloccare tutto; Quanto costa il Gpl auto in Italia oggi?; Cuba, il rifornimento si fa con un'app e ci vogliono dei mesi; Le migliori offerte per il gas di febbraio 2026. L'oro nero Il nostro aceto balsamico Anche quest'anno abbiamo "cavato" qualche litro del prezioso aceto dalle botti della nonna Malvina! Una tradizione Oltre, è un rito che sa di casa e di famiglia Vi aspettiamo domani e domenica per degustarlo nei no - facebook.com facebook