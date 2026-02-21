Qualche litro di combustibile qualche complice e studio Gli anarchici rivendicano l’attentato di Roma

Gli anarchici hanno rivendicato l’attentato ferroviario avvenuto a Roma il 13 febbraio, che ha causato disagi e ritardi. La loro comunicazione parla di qualche litro di combustibile, alcuni complici e la pianificazione di uno studio mirato. In diversi punti della rete ferroviaria, hanno incendiato cavi e danneggiato infrastrutture, provocando l’interruzione di alcune linee alta velocità. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

È arrivata la rivendicazione dell’ attentato ferroviario di Roma del 13 febbraio. La matrice è, come sospettato dagli investigatori, anarchica: anche in questo caso è arrivata attraverso uno dei canali dell’area dove gli antagonisti sostengono che “in diversi punti e snodi ferroviari abbiamo incendiato e danneggiato i cavi lungo i binari provocando di fatto il blocco di diverse linee dell’alta velocità”. Queste azioni, aggiungono, “sono il nostro contributo al caloroso benvenuto e augurio a questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali”. In un altro passaggio spiegano: “Abbiamo partecipato ai blocchi massivi delle strade e i porti durante i mesi di mobilitazione per la Palestina, abbiamo invaso le stazioni e attaccato la polizia quando è stato possibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

