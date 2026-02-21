Pusher ucciso a Rogoredo i conoscenti della vittima | Il poliziotto gli chiedeva soldi e droga

Carmelo Cinturrino, assistente capo, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo nel boschetto di Rogoredo. I conoscenti della vittima affermano che l’agente chiedeva regolarmente soldi e droga a Mansouri. La vittima si trovava nel luogo per acquistare stupefacenti, quando l’alterco con l’agente è degenerato. Testimoni riferiscono di un confronto teso prima dello sparo, che ha provocato la morte di Mansouri. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

L’assistente capo Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso dal poliziotto con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. È quanto emerso dal racconto di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio degli inquirenti. Qualcuno avrebbe anche quantificato le richieste che sarebbero state di 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. E così, in modo sistematico avrebbe fatto con altri pusher del boschetto di Rogoredo, la più grande piazza di spaccio della Lombardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

