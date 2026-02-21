Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per otto ore. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali su Puglia centro-meridionale, con temporanei rinforzi di burrasca nel corso della mattinata, tendenti a generale attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta vento. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

