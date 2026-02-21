Puglia maltempo | allerta vento Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo
Il maltempo ha causato l’emissione di un’allerta vento in Puglia, con conseguente rischio per le aree lungo la fascia adriatica, tra cui la valle d’Itria e il Salento. La protezione civile ha diramato un avviso giallo, prevedendo raffiche intense che potrebbero interessare anche le zone più esposte. Le previsioni indicano un aumento della forza del vento nelle prossime ore, spingendo molte persone a monitorare gli aggiornamenti delle autorità. Le condizioni meteo restano comunque instabili.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per otto ore. Si prevedono "venti forti dai quadranti settentrionali su Puglia centro-meridionale, con temporanei rinforzi di burrasca nel corso della mattinata, tendenti a generale attenuazione." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
