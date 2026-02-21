Pubblicità su strada | il rapporto tra marketing e territorio

Una campagna pubblicitaria realizzata in centro città ha attirato l’attenzione dei passanti, creando scompiglio tra chi transitava. La scelta di posizionare gli striscioni vicino a negozi affollati ha fatto discutere i commercianti locali, preoccupati per la visibilità delle loro attività. La presenza di cartelloni grandi e colorati ha trasformato temporaneamente le strade, influenzando il traffico e la percezione del quartiere. La questione riguarda il rapporto tra marketing e spazio pubblico, che continua a evolversi.

Comunicare nel mondo reale in un'epoca digitale Negli ultimi anni il panorama della comunicazione è cambiato in modo radicale. Le aziende investono sempre di più in strumenti digitali, campagne social e pubblicità online, ma si trovano anche a fare i conti con un problema crescente: la saturazione. I messaggi si moltiplicano, gli schermi si affollano e l'attenzione delle persone diventa sempre più difficile da intercettare. In questo contesto, i mezzi pubblicitari che operano nello spazio fisico stanno vivendo una nuova stagione di interesse. La comunicazione su strada, in particolare quella itinerante, torna a essere centrale perché riesce a inserirsi nella quotidianità delle persone senza chiedere uno sforzo attivo.