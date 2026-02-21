Provinciali da sballo nelle Marche | quante lotte intestine per essere candidati

Nelle Marche si sono svolte le elezioni provinciali, scatenate da intense lotte tra i candidati per ottenere il sostegno dei colleghi. La competizione si è trasformata in una vera e propria sfida tra gruppi di potere, con colloqui e accordi segreti. Poiché sono elezioni di secondo livello, i voti arrivano solo da sindaci e consiglieri già in carica. La tensione tra i partecipanti è palpabile e la scelta definitiva si avvicina.

Sono elezioni di secondo livello. Tradotto: a votare non sono i cittadini, ma i sindaci ed i consiglieri che già siedono nelle amministrazioni locali. Una chiamata alle urne senza il battage della campagna elettorale canonica e dunque meno roboante delle altre, ma che - avevate dubbi? - è riuscita a far incartare lo stesso i partiti. E fortuna che Pesaro resta fuori dalla conta (qui si voterà a settembre), altrimenti il rischio sarebbe stato di far saltare il banco. Le candidature devono essere presentate entro lunedì alle 12, quindi ora il quadro è più o meno delineato. Ma la strada è stata a dir poco tortuosa e, nel segreto delle urne, potrebbero esserci colpi di coda inaspettati.