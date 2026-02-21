Provincia di Fermo | 470 voti ponderati corsa al seggio tra 38 comuni

A Fermo, 470 voti ponderati hanno determinato la sfida tra i candidati alla presidenza della Provincia. La competizione si svolgerà domenica 15 marzo, coinvolgendo i rappresentanti di 38 comuni. Sindaci e consiglieri comunali sono chiamati a esprimere il loro voto in un'elezione che potrebbe cambiare gli equilibri locali. La consultazione si svolgerà in modo diretto e senza grandi sorprese, con le urne aperte in diverse città della provincia.

Domenica 15 marzo si terrà l'elezione del presidente della Provincia di Fermo, un appuntamento che vedrà coinvolti sindaci e consiglieri comunali in carica. La competizione si preannuncia serrata, con una possibile riconferma dell'attuale presidente e l'emergere di figure alternative, mentre il centrosinistra è alla ricerca di un candidato condiviso. Sono 470 gli elettori chiamati al voto, ovvero i sindaci e i consiglieri comunali in carica al 35esimo giorno antecedente la votazione, ovvero l'8 febbraio. Tuttavia, il numero effettivo di comuni partecipanti si attesta a 38, a causa del commissariamento di Campofilone e Pedaso, che non potranno esercitare il loro diritto di voto.