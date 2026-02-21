Prove multiple indoor 2026 | Bonadé oro argento per Favaretto

Bonadé conquista l’oro e Favaretto ottiene l’argento nel pentathlon promesse femminile ai Campionati Italiani Indoor di prove multiple, disputati al Palindroom di Padova. La gara si è svolta con intensi scatti e continui sorpassi, mentre le atlete hanno spinto al massimo nelle diverse prove. La competizione ha attirato numerosi spettatori, incuriositi dalle prestazioni delle giovani promesse. La giornata si è conclusa con un’atmosfera di grande entusiasmo tra gli appassionati.

La rassegna giovanile, che si tiene per il tredicesimo anno di fila nella città veneta e assegna i titoli nazionali nelle categorie promesse, juniores e allievi, ha visto spiccare diverse atlete, soprattutto quelle che hanno conquistato un posto sul podio. Tra loro brillando nomi emergenti del movimento dell'atletica leggera italiana, confermatosi un movimento in crescita. Nella gara del pentathlon promesse femminile. la trevigiana Eleonora Favaretto del team Treviso ha conquistato una medaglia d'argento tricolore con un totale di 3728 punti, migliorando il piazzamento ottenuto nella scorsa edizione dei Campionai Italiani Indoor dove chiude terza.