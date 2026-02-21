Prosegue la fuga dell' Inter vince anche a Lecce

L'Inter ha vinto a Lecce a causa dei gol di Mkhitaryan e Akanji, che hanno deciso la partita nella ripresa. La squadra di Cristian Chivu ha risposto alla sconfitta precedente con una prestazione convincente al Via del Mare. I nerazzurri hanno dominato il secondo tempo, portandosi a casa i tre punti e rafforzando la posizione in classifica. La vittoria si inserisce in un momento di crescita, mentre il Lecce cerca di migliorare le proprie prestazioni.

AGI - L' Inter  rialza la testa dopo il  ko di Bodo  e torna al  successo. I ragazzi di  Cristian Chivu  espugnano  2-0  il  Via del Mare  di  Lecce, nel match valevole per la  26esima giornata  di  Serie A: decidono nella ripresa i gol di  Mkhitaryan  e  Akanji. Gli  ospiti  si rendono subito  pericolosi  con una conclusione di  Thuram, che viene murata da  Gaspar. Il difensore è costretto al cambio dopo appena 4'; al suo posto entra  Siebert. I  nerazzurri  continuano a spingere e al 10' vanno vicini al  vantaggio  con un tiro al volo di  Luis Henrique, su cui sono decisivi la deviazione di  Falcone  e il salvataggio sulla linea di Siebert. 🔗 Leggi su Agi.it

