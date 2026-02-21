Prosegue la fuga dell' Inter vince anche a Lecce
L'Inter ha vinto a Lecce a causa dei gol di Mkhitaryan e Akanji, che hanno deciso la partita nella ripresa. La squadra di Cristian Chivu ha risposto alla sconfitta precedente con una prestazione convincente al Via del Mare. I nerazzurri hanno dominato il secondo tempo, portandosi a casa i tre punti e rafforzando la posizione in classifica. La vittoria si inserisce in un momento di crescita, mentre il Lecce cerca di migliorare le proprie prestazioni.
AGI - L' Inter rialza la testa dopo il ko di Bodo e torna al successo. I ragazzi di Cristian Chivu espugnano 2-0 il Via del Mare di Lecce, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A: decidono nella ripresa i gol di Mkhitaryan e Akanji. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con una conclusione di Thuram, che viene murata da Gaspar. Il difensore è costretto al cambio dopo appena 4'; al suo posto entra Siebert. I nerazzurri continuano a spingere e al 10' vanno vicini al vantaggio con un tiro al volo di Luis Henrique, su cui sono decisivi la deviazione di Falcone e il salvataggio sulla linea di Siebert. 🔗 Leggi su Agi.it
Chivu indovina i cambi e l’Inter vince anche a Lecce, con i subentrati: Mkhitaryan e Akanji decisiviChivu ha cambiato formazione e l’Inter ha vinto a Lecce grazie ai subentrati Mkhitaryan e Akanji.
L'Inter prosegue la fuga, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro con un gran gol
