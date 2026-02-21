Pronte le vasche di espansione delle Bettolelle Una sicurezza in più per tutto il territorio

Le nuove vasche di espansione delle Bettolelle sono state completate, offrendo una soluzione concreta per la tutela del territorio di Senigallia. Queste strutture, realizzate dopo decenni di attesa, migliorano la gestione delle acque durante le piogge intense. La loro installazione rappresenta un passo importante per la protezione delle zone circostanti. Ora, l’attenzione si concentra sulla messa in funzione e sulla verifica dell’efficacia di questa infrastruttura.

Il progetto ha visto il suo completamento quaranta anni dopo la sua ideazione. Soddisfatti dell'importante opera sia l'assessore regionale Tiziano Consoli che il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti SENIGALLIA – Dopo quarant’anni di attesa, la vallata del Misa può finalmente contare su un’opera strutturale per la sicurezza del territorio. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Senigallia, nel corso di una conferenza stampa, la Regione Marche ha preso in consegna, dunque anche in gestione, le vasche di espansione del fiume Misa a Bettolelle dalla ditta esecutrice, dopo la chiusura del cantiere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

