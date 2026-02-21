Pronostico Sunderland-Fulham | il distacco si dilata

Il Sunderland ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Fulham, che ha ampliato il loro vantaggio in classifica. La partita, valida per la ventisettesima giornata di Premier League, si è giocata domenica alle 15 e ha visto i padroni di casa allungare il distacco grazie a un gol nel primo tempo. Il Fulham ha tentato di reagire, ma non è riuscito a recuperare il risultato. La sfida ha confermato la differenza di forma tra le due squadre.

Sunderland-Fulham è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Sunderland e Fulham sono divise da due punti in classifica a favore dei padroni di casa. E ci sono delle differenze nei numeri che spiegano anche il motivo. Intanto c'è da dire che il Sunderland, da neopromossa, con le trentasei tacche messe fino al momento, è stata una delle squadre migliori di tutto il campionato. Ad un certo punto si pensava potesse anche prendersi una qualificazione alla prossima Champions League, cosa che è sfumata con il passare del tempo per via di alcuni risultati negativi – giusti, aggiungiamo noi – che hanno fatto perdere terreno.