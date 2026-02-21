Pronostico Getafe-Siviglia | il problema è alle spalle

Il Getafe e il Siviglia si sfidano domenica nella venticinquesima giornata della Liga, dopo aver superato alcuni problemi recenti. La squadra di casa ha migliorato le prestazioni, mentre quella ospite cerca di risalire in classifica. Entrambe le formazioni devono evitare di scivolare ulteriormente in basso, considerando le insidie della zona retrocessione. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di conquistare punti pesanti in campionato. La sfida si preannuncia aperta e combattuta.

Getafe-Siviglia è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante ci siano diverse squadre che al momento fanno da cuscinetto rispetto alla zona rossa della classifica, sia il Getafe che il Siviglia si devono guardare alle spalle. E c’è tensione, soprattutto negli ospiti. Si è visto in Almeyda. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tecnico argentino degli andalusi infatti si è beccato sette giornate di squalifica dopo un’espulsione: ha continuato a protestare, ha ritardato l’addio al campo e quindi il giudice sportivo ha preso una decisione che è parsa comunque esagerata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

