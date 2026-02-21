Pronostico Genoa-Torino chi perde è nei guai | occhio al dato sulle palle inattive

Il Genoa e il Torino si affrontano domenica alle 12:30 nella ventiseiesima giornata di Serie A, una partita decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. La sfida si concentra sulle palle inattive, un aspetto chiave per cambiare l’esito dell’incontro. Entrambe le formazioni vogliono evitare una sconfitta che potrebbe complicare la loro posizione in classifica. I tifosi attendono con ansia la partita, che promette emozioni e sorprese.

Genoa-Torino è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le vittorie di Lecce e Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A hanno messo in apprensione quelle squadre che fino a qualche settimana fa si consideravano tranquille ed apparentemente non coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ma ora lo scenario è cambiato: il Genoa ha totalizzato un solo punto nelle ultime tre giornate ed ha solo tre punti di vantaggio sulla zona rossa; deve fare attenzione anche lo schizofrenico Torino, attualmente in una situazione meno critica rispetto ai rossoblù (è a +6 sulla terzultima) ma comunque tutt’altro che al riparo da brutte sorprese.🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il portiere fulignati. "Dobbiamo cambiare atteggiamento sulle palle inattive»Il portiere Andrea Fulignati ha sottolineato l'importanza di un cambio di atteggiamento sulle palle inattive, in seguito alla sconfitta nel derby di Carrara.

