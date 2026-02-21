Pronostico e quote Flavio Cobolli – Sebastian Korda semifinale Delray Beach 21-02-2026
Flavio Cobolli e Sebastian Korda si preparano a sfidarsi nella semifinale di Delray Beach, in programma questa sera. La partita si giocherà dopo le 21:00 in Italia, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Cobolli ha superato avversari di livello, mentre Korda punta a conquistare la finale. Entrambi vogliono portare a casa la vittoria e accedere alla fase decisiva del torneo. La sfida promette emozioni e colpi decisivi sul campo.
Flavio Cobolli e Sebastian Korda si affronteranno nella prima semifinale del torneo di Delray Beach non prima delle ore 21:00 italiane. Sia l'italiano che lo statunitense non si sono presentati a questo torneo nelle migliori condizioni con il primo che era in una serie di quattro sconfitte consecutive, sempre da favorito, mentre il secondo aveva.
ATP Delray Beach 2026, Cobolli affronterà Korda in semifinale. Fuori Fritz, avanza TienFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach dopo aver superato Fritz in quattro set.
Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streamingFlavio Cobolli si prepara a sfidare Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP di Delray Beach, in programma sabato 21 febbraio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pronostico Cobolli-Wong 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Delray Beach.
Flavio Cobolli supera 7-5 6-7(6) 6-2 il combattivo Wong dopo aver sprecato due match point nel secondo set. Ora in semifinale affronterà il vincente tra Ruud e Korda
Cobolli supera in tre set Coleman Wong e supera i quarti di finale a Delray Beach! Dopo i primi due set estremamente equilibrati, risoltisi il primo in favore dell'azzurro, il secondo in favore del tennista di Hong Kong