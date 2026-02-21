Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton | chiudono i giochi salvezza

Il Crystal Palace ha ottenuto un punto prezioso contro l'Arsenal, ma questa volta cerca una vittoria chiave contro il Wolverhampton, attualmente in zona retrocessione. La partita di domenica alle 15 rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa di consolidare la salvezza, anche considerando la sfida imminente in Conference League. Il Wolverhampton, che ha sorpreso molti fermando i Gunners, si presenta con voglia di punti per uscire dalla zona calda. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe.

Crystal Palace-Wolverhampton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nonostante la prossima settimana il Crystal Palace dovrà affrontare il ritorno degli spareggi di Conference League, non esageriamo se diciamo che i padroni di casa, contro l'ultima della classe che ha clamorosamente fermato l'Arsenal nell'ultima partita giocata, vogliano vincere a tutti i costi questa partita. Il motivo è semplice: serve un cambio di rotta, intanto, dopo un periodo clamoroso di sconfitte e di addii.

