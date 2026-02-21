Profumi e cosmetici nascosti nella fodera del piumino | fermata minorenne sorpresa a rubare

Una minorenne è stata trovata con profumi e cosmetici nascosti nella fodera del piumino, dopo che è stata sorpresa a rubare nel nuovo centro commerciale di Madonna dell'Acqua. La ragazza, 16 anni, aveva tentato di uscire senza pagare, nascondendo la merce sotto i vestiti. Gli addetti alla sicurezza l’hanno fermata e chiamato le forze dell’ordine. La giovane è stata portata alla procura dei minori, mentre proseguono gli accertamenti.

Una giovane minorenne è stata sorpresa a rubare nella zona del nuovo centro commerciale di Madonna dell'Acqua e deferita alla procura dei minori per furto aggravato. E' il risultato dell'intervento della Polizia Locale di San Giuliano Terme che, ieri pomeriggio 20 febbraio, durante il consueto pattugliamento del territorio, è stata richiamata dai dipendenti di una delle aziende insediate nell'area ed è intervenuta bloccando la giovane: nella fodera del piumino aveva nascosto profumi, cosmetici e saponi per un valore complessivo di 250 euro. Dopo aver sentito il procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale dei minorenni di Firenze, la giovane è stata condotta in Questura per la procedura di identificazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

