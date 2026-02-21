Principe Andrea quel debito enorme | l' ultimo inquietante tassello

Il principe Andrea ha accumulato grandi debiti a causa di investimenti sbagliati e spese eccessive. Le sue finanze sono state messe sotto pressione da anni di scelte finanziarie discutibili, che hanno portato a un debito considerevole. Recentemente, si è scoperto che il suo patrimonio personale è stato gravemente compromesso, spingendolo a vendere alcuni beni di famiglia. La situazione finanziaria dell’ex principe resta difficile e preoccupante.

Per anni all'interno della famiglia reale l'ex principe Andrea, ora coinvolto in maniera sempre più massiccia nello scandalo Epstein, avrebbe vissuto tra fondi milionari e grossi debiti. Gli investigatori starebbero cercando di capire come il fratello di re Carlo sia riuscito ad assicurarsi una vita di lussi prima di arrivare, come sembra, a rasentare la bancarotta. Dagli Epstein files, i documenti pubblicati dal dipartimento della Giustizia americano, emergerebbe una sorta di accordo attraverso il quale Andrea utilizzava i contatti e le informazioni ottenuti grazie al suo nome a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Arrestato l'ex principe Andrea. "Condivise informazioni riservate con Epstein". Per la famiglia reale l'ultimo precedente è nel 1649L'ex principe Andrea è stato arrestato perché avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Gran Bretagna, principe Andrea arrestato: choc su un sistema fragile. Pil fermo e debito recordCi mancava ora l’escalation sull’ex principe Andrea ad aggiungere un velo in più di incertezza e smarrimento su una Gran Bretagna non proprio in salute, tra i ... ilmessaggero.it

Principe Andrea, l’avvocato spiega: «Una vicenda grave, ma non una crisi costituzionale»L’avvocato inglese Robert Hazell spiega che la monarchia ha affrontato situazioni ben più serie di quella generata dall’arresto del principe Andrea ... ilsole24ore.com

Dopo undici ore di interrogatorio, il caso del principe Andrea travolge stampa e royal watchers. Il motto “never complain, never explain” sembra arrivato al capolinea - di Cristina Marconi x.com

Le foto dell'ex principe Andrea in arresto, seppure per poche ore, hanno fatto il giro del mondo creando grande imbarazzo nella famiglia reale che ribadisce tutta la sua collaborazione con la giustizia e valuta azioni legali contro lo stesso Andrea. - facebook.com facebook