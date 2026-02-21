Principe Andrea quel debito enorme | l' ultimo inquietante tassello

Da liberoquotidiano.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Andrea ha accumulato grandi debiti a causa di investimenti sbagliati e spese eccessive. Le sue finanze sono state messe sotto pressione da anni di scelte finanziarie discutibili, che hanno portato a un debito considerevole. Recentemente, si è scoperto che il suo patrimonio personale è stato gravemente compromesso, spingendolo a vendere alcuni beni di famiglia. La situazione finanziaria dell’ex principe resta difficile e preoccupante.

principe andrea quel debito enorme l ultimo inquietante tassello
© Liberoquotidiano.it - Principe Andrea, quel "debito enorme": l'ultimo inquietante tassello

Per anni all'interno della famiglia reale l'ex principe Andrea, ora coinvolto in maniera sempre più massiccia nello scandalo Epstein, avrebbe vissuto tra fondi milionari e grossi debiti. Gli investigatori starebbero cercando di capire come il fratello di re Carlo sia riuscito ad assicurarsi una vita di lussi prima di arrivare, come sembra, a rasentare la bancarotta. Dagli Epstein files, i documenti pubblicati dal dipartimento della Giustizia americano, emergerebbe una sorta di accordo attraverso il quale Andrea utilizzava i contatti e le informazioni ottenuti grazie al suo nome a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Liscate, l’ultimo saluto all’ex sindaco Alberto Fulgione. I figli: “Lasci un vuoto enorme, ma quel che resta è tanto”Liscate saluta con rispetto e commozione Alberto Fulgione, ex sindaco e figura di riferimento per la comunità.

Arrestato l'ex principe Andrea. "Condivise informazioni riservate con Epstein". Per la famiglia reale l'ultimo precedente è nel 1649L'ex principe Andrea è stato arrestato perché avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per zittire Virginia Giuffre (e lui non li restituì mai); Roberto Bolle: Ho tradito lo sci per danzare. Carolina Kostner ha preso lezioni di danza, ma non è l'unica; SPY FINANZA/ I trucchi di Meta, Nvidia e Oracle sui data center vengono a galla.

principe andrea quel debitoGran Bretagna, principe Andrea arrestato: choc su un sistema fragile. Pil fermo e debito recordCi mancava ora l’escalation sull’ex principe Andrea ad aggiungere un velo in più di incertezza e smarrimento su una Gran Bretagna non proprio in salute, tra i ... ilmessaggero.it

principe andrea quel debitoPrincipe Andrea, l’avvocato spiega: «Una vicenda grave, ma non una crisi costituzionale»L’avvocato inglese Robert Hazell spiega che la monarchia ha affrontato situazioni ben più serie di quella generata dall’arresto del principe Andrea ... ilsole24ore.com