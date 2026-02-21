Primavera Milan-Napoli Scotti | Essere capitano è un onore Favoloso

Il capitano Scotti ha segnato il gol decisivo che ha portato il Milan Primavera alla vittoria contro il Napoli per 2-1. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato allo stadio. Scotti ha espresso la sua gioia nel ruolo di capitano, sottolineando l’importanza di questa responsabilità. La squadra rossonera ora punta a mantenere questa energia nelle prossime sfide di campionato. La prossima partita si giocherà tra sette giorni.

© Pianetamilan.it - Primavera Milan-Napoli, Scotti: “Essere capitano è un onore. Favoloso”

Il Milan Primavera vince 2-1 in casa contro il Napoli grazie ai gol del capitano Scotti. Ecco le parole dell'attaccante rossonero. Il Milan Primavera vince una partita molto importante contro il Napoli: decisiva la doppietta del capitano Scotti. Ecco le parole dell'attaccante rossonero al termine della gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Primavera Milan-Napoli, Renna: “Scotti prestazione eccellente”Il Milan Primavera batte il Napoli 2-1 grazie ai gol di Scotti, che segna il suo primo gol stagionale. Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli: Idrissi titolare con ScottiIl Milan e il Napoli scendono in campo nella 26ª giornata di Primavera 1, con le formazioni ufficiali annunciate da Renna e Rocco. Napoli Primavera, che gol di Borrielloooo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Napoli: cronaca live, formazioni e risultato; Trombetti: Nel Napoli c'è un sintomo evidente di insufficienza della manovra difensiva; Rastelli fa notare: Avete visto il calendario? Il Napoli ha quattro partite alla portata dopo l'Atalanta!; Primavera, le formazioni ufficiali di Genoa-Milan: dal 1' Malick Cissé e Idrissi-Regragui. Primavera, Milan-Napoli 1-0 (Scotti 47'): padroni di casa avanti!PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-NAPOLI DI PRIMAVERA 1 47' - GOL DEL MILAN. DIRETTAMENTE DA CALCIO DI PUNIZIONE! Scotti trasforma magistralmente con l'aiuto del palo! tuttonapoli.net Primavera, Milan-Napoli 2-1 (Scotti 47', 76', Gorica R 87'): vincono i rossoneri95' - FINISCE LA GARA. VINCE IL MILAN PER 2-1 90' - 5' di recupero! 88' - Gorica riapre la sfida con un perfetto calcio di rigore! 87' - CALCIO DI RIGORE PER ... tuttonapoli.net Filippo Scotti GOLAZO for Milan Primavera against Napoli @MilanPosts x.com Segui il live di Milan-Napoli Primavera su CalcioNapoli1926 Link nel primo commento - facebook.com facebook