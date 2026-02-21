Prima pagina Tuttosport | spazio a mercato e alla Serie A

Oggi Tuttosport apre con le ultime novità su mercato e Serie A. La prima pagina si concentra sulle trattative in corso e sugli acquisti più recenti delle squadre italiane. Si parla di movimenti concreti e accordi già definiti, con particolare attenzione alle strategie del Milan. La rassegna stampa si focalizza su quanto accade nel calcio italiano e sulle trattative più calde di questa giornata. La pubblicazione dedica spazio anche alle news sulle prossime partite di campionato.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 21 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: "Sgraziati e arrabbiati". Affanni Inter, straordinari per Thuram. La Bundesliga tenta Gineitis. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.