Prima pagina Corriere dello Sport | Niente ‘grazia’ per Kalulu

Il Milan ha deciso di non chiedere la grazia per Kalulu, dopo le recenti polemiche sulla sua espulsione. La società preferisce mantenere una linea dura e non intervenire sui provvedimenti disciplinari. Kalulu, difensore francese, si è mostrato dispiaciuto per il comportamento in campo, che ha causato l’espulsione nel match contro la Juventus. La decisione ufficiale sarà comunicata nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla sua disponibilità.

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Niente ‘grazia’ per Kalulu”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juve: Kalulu senza grazia. No della Figc. Napoli nuovo: Santos subito. Scatto Roma: offerta per Senesi. L'Inter vuole il +10 con Pio Esposito. Lazio con Zaccagni. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby rovinato. Kalulu rosso assurdo”Il Milan ha subito un grave contraccolpo nel derby di ieri, quando Kalulu è stato espulso ingiustamente per un rosso che molti tifosi considerano eccessivo. Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti: ‘Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero'”Oggi il Corriere dello Sport apre con una frase di Spalletti che accusa Chivu di aver fatto passare Kalulu per un imbranato, dopo avergli fatto un gesto che ha scatenato molte reazioni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 febbraio: la rassegna stampa; CORRIERE DELLA SERA * 13/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Anatomia dell’intervista a Gratteri diventata prima pagina nazionale; CORRIERE DELLA SERA * 21/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI. Corriere dello Sport: Juve senza grazia, Napoli nuovo con SantosLa prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal caso Kalulu e dalla Juventus che non ottiene la grazia FIGC ... tuttonapoli.net Kalulu, la Figc dice no. L'apertura del Corriere dello Sport: Juve senza graziaJuve senza grazie è il titolo che campeggia quest'oggi sulla prima pagina a firma Corriere dello Sport. La Figc ha infatti detto. tuttomercatoweb.com La prima pagina di Gazzetta: Siamo da 10 - facebook.com facebook Juve senza grazia Kalulu, la squalifica resta L'Inter vuole il +10 con Pio Lazio con Zac Scossa Cagliari La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 21 febbraio #CorrieredelloSport x.com