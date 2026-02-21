Prima e Seconda categoria AM Aglianese al Bellucci con la Stella Rossa
L’AM Aglianese ha deciso di puntare tutto sulla partita di domani contro la Stella Rossa, prevista alle 15 al Bellucci. La squadra di Matteoni cerca di consolidare il primato nel girone B di Prima categoria, sperando che anche la Montagna Pistoiese non vinca. La Stella Rossa, però, sa che questa sfida può essere decisiva per entrambe. La partita rappresenta uno snodo importante nella corsa ai playoff.
Domani in campo (ore 15) Prima e Seconda categoria per il ventidiestimo turno. Nel girone B di Prima la AM Aglianese vuole andare definitivamente in fuga: la capolista di Matteoni riceve al Bellucci la coriacea Stella Rossa e spera in quest’ottica che la Montagna Pistoiese di mister Zinanni riesca a fermare almeno sul pari il La Pietà. Alla Palagina, l’ Intercomunale Monsummano tenterà di aggiungere punti alla propria corsa playoff prevalendo sul Marginone. E a Montemurlo, l’ Atletico Spedalino si misurerà contro il CQS Tempio Chiazzano. Passando invece al girone C, il Quarrata giocherà in casa contro l’Albacarraia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Prima e Seconda categoria. La AM Aglianese ha di fronte l’insidia Staffoli
Prima e Seconda categoria. AM Aglianese-Monsummano, che anticipoLa tredicesima giornata di Prima Categoria inizia con l'anticipo tra AM Aglianese e Intercomunale Monsummano, due squadre in cerca di punti importanti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 14 febbraio; Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria: tutte le Galluresi al prossimo turno - L'Unione Sarda.it; Scontri al vertice nel menù della domenica in Prima e Seconda categoria; Coppa Lazio: ecco il cammino verso la finale per Prima e Seconda Categoria.
Prima e Seconda categoria: 3 società multate, 9 giocatori squalificati, 2 turni di stop a mister RodolfiRIETI - Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo la seconda giornata dei campionati regionali di Prima e Seconda categoria. Ammenda per l’Alba Cittareale in Prima categoria ed altre due società ... ilmessaggero.it
Prima e Seconda categoria. Capezzano e TdL abulici. Il Massarosa vola altoIn Prima categoria continuano a non segnare Capezzano Pianore e Torrelaghese: per entrambe si sta palesando il problema del gol... che non arriva più, nonostante i grossi calibri che a nome avrebbero ... lanazione.it
COPPA RADIVOJ KORAC - Il Mega di Luigi Suigo (14 punti) piazza l'upset dominando in semifinale* il Partizan Belgrado 80-58 per regalarsi la finale contro la Stella Rossa! *Match sospeso ad inizio 4° periodo per lancio di oggetti in campo x.com
A Novembre Nemanja Radonjic era già stato sospeso dalla Stella Rossa, dove è approdato dopo l’esperienza al Torino conclusa giocoforza nel 2024, per motivi disciplinari. Per il talento serbo, dal carattere difficile - i suoi alti e bassi gli hanno "fruttato" anche i - facebook.com facebook