prima e seconda categoria am aglianese al bellucci con la stella rossa

Domani in campo (ore 15) Prima e Seconda categoria per il ventidiestimo turno. Nel girone B di Prima la AM Aglianese vuole andare definitivamente in fuga: la capolista di Matteoni riceve al Bellucci la coriacea Stella Rossa e spera in quest’ottica che la Montagna Pistoiese di mister Zinanni riesca a fermare almeno sul pari il La Pietà. Alla Palagina, l’ Intercomunale Monsummano tenterà di aggiungere punti alla propria corsa playoff prevalendo sul Marginone. E a Montemurlo, l’ Atletico Spedalino si misurerà contro il CQS Tempio Chiazzano. Passando invece al girone C, il Quarrata giocherà in casa contro l’Albacarraia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima e Seconda categoria. La AM Aglianese ha di fronte l'insidia Staffoli

Prima e Seconda categoria. AM Aglianese-Monsummano, che anticipoLa tredicesima giornata di Prima Categoria inizia con l'anticipo tra AM Aglianese e Intercomunale Monsummano, due squadre in cerca di punti importanti.

Prima e Seconda categoria: 3 società multate, 9 giocatori squalificati, 2 turni di stop a mister RodolfiRIETI - Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo la seconda giornata dei campionati regionali di Prima e Seconda categoria. Ammenda per l’Alba Cittareale in Prima categoria ed altre due società ... ilmessaggero.it

Prima e Seconda categoria. Capezzano e TdL abulici. Il Massarosa vola altoIn Prima categoria continuano a non segnare Capezzano Pianore e Torrelaghese: per entrambe si sta palesando il problema del gol... che non arriva più, nonostante i grossi calibri che a nome avrebbero ... lanazione.it

