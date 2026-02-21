Prima categoria La Passatempese oggi a Camerano | scontro playoff
Oggi, a Camerano, si gioca una partita importante di prima categoria tra Passatempese e Real. La squadra di Passatempo, che ha ottenuto una vittoria con cinque gol contro Cingoli, si prepara a sfidare i rossoneri della Real. La gara di oggi al Montenovo deciderà chi avrà più chance di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. I tifosi sono in fermento per questa sfida decisiva.
Scontro playoff oggi al Montenovo di Camerano dove sale la Passatempese. I rossoneri della Real martedì hanno espugnato con cinque gol Cingoli nel recupero agganciando proprio i Galletti di Passatempo al quarto posto. PRIMA CATEGORIA, 21esima giornata (ore 15). GIRONE B. Oggi: Argignano-Olimpia Marzocca, Barbara Monserra-Castelbellino, Borghetto-Cupramontana, Castelleonese-Filottranese, FC Osimo-Pietralacroce, Le Torri Castelplanio-Cingolana, Real Cameranese-Passatempese (ore 14:30), Staffolo-Borgo Minonna. CLASSIFICA: Fc Osimo 49; Borghetto 39; Olimpia Marzocca 38; Passatempese e Real Cameranese 33; Pietralacroce e Filottranese 29; Castelleonese*.
Promozione e Prima Categoria. Riccione, un punto nel posticipo. Oggi di scena Victoria-SupergaLa partita tra Riccione e Diegaro, disputata nel recupero della prima giornata di ritorno, si è conclusa con un pareggio 5-5.
Terza Categoria Lucca: scossa in vetta, Morianese cade e la Trebesto si avvicina. Nuovi equilibri in vista dei playoff.La corsa in testa alla Terza Categoria di Lucca si fa più incerta dopo i risultati di questo fine settimana.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
