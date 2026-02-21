Prezzo gas al metro cubo oggi
Il prezzo del gas al metro cubo oggi si è modificato a causa delle oscillazioni del mercato energetico. Questa variazione influisce direttamente sulle bollette di famiglie e aziende, che devono pianificare le spese quotidiane. Il costo aggiornato aiuta a capire meglio quanto si spenderà nel prossimo ciclo di fatturazione. La fluttuazione del prezzo si riflette anche sui contratti di fornitura, rendendo importante seguire gli aggiornamenti giornalieri. La somma da pagare può differire anche di qualche centesimo rispetto al giorno precedente.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai tuoi consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile).🔗 Leggi su Quifinanza.it
