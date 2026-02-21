Prevenzione e dipendenze | via al percorso

A Rozzano, un nuovo percorso sulla prevenzione delle dipendenze ha preso il via, coinvolgendo studenti tra i 15 e i 19 anni. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani sui rischi legati a sostanze e comportamenti a rischio. Martedì si terrà il primo incontro del Lab dedicato a questo tema, con attività pratiche e discussioni guidate da esperti. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a conoscere meglio i pericoli e a fare scelte più consapevoli.

Al via il Lab di Prevenzione delle dipendenze: un percorso educativo per i giovani. A Rozzano prende il via un nuovo percorso dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza: martedì si terrà il primo appuntamento del Lab di Prevenzione delle dipendenze, iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 19 anni. Il laboratorio rientra nel progetto Up To You! - Unlock Participation, coordinato da Afol Metropolitana e realizzato in collaborazione con il Comune di Rozzano, insieme ad altri partner del territorio. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i giovani in percorsi di crescita personale, promuovendo partecipazione, responsabilità e benessere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

