Prevenzione e dipendenze | via al percorso

A Rozzano, un nuovo percorso sulla prevenzione delle dipendenze ha preso il via, coinvolgendo studenti tra i 15 e i 19 anni. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani sui rischi legati a sostanze e comportamenti a rischio. Martedì si terrà il primo incontro del Lab dedicato a questo tema, con attività pratiche e discussioni guidate da esperti. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a conoscere meglio i pericoli e a fare scelte più consapevoli.
Al via il Lab di Prevenzione delle dipendenze: un percorso educativo per i giovani. A Rozzano prende il via un nuovo percorso dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza: martedì si terrà il primo appuntamento del Lab di Prevenzione delle dipendenze, iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 19 anni. Il laboratorio rientra nel progetto Up To You! - Unlock Participation, coordinato da Afol Metropolitana e realizzato in collaborazione con il Comune di Rozzano, insieme ad altri partner del territorio. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i giovani in percorsi di crescita personale, promuovendo partecipazione, responsabilità e benessere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prevenzione da crack e dipendenze, al teatro Golden l'evento finale del progetto @Lab_SchoolAl Teatro Golden di Palermo si è concluso il progetto @Lab_School, un’ampia iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione contro le dipendenze e il crack.
NUOVO CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER LE DIPENDENZE, OGGI LA VISITA DELL’ASSESSORE FARAONI
Al via a Sassoferrato TUTTINGIOCO nell’era digitaleSassoferrato – Al via un percorso di prevenzione e consapevolezza sulle nuove tecnologie. L’Ambito Territoriale Sociale 10, in stretta sinergia ... radiogold.tv
Il camper dell’Asp sulla prevenzione dalle dipendenze entra nelle scuoleAnche per questo anno scolastico è attivo Il Camper della prevenzione dalle dipendenze, progetto promosso dal Ser.D di Alcamo ... itacanotizie.it
Oggi il progetto per la prevenzione delle dipendenze propone un'approfondimento su perché nasce la dipendenza e come ci influenza. #valledaosta #news #prevenzione #dipendenze x.com
Martedì 17 febbraio 2026 Dipendenze patologiche, ad Alcamo torna il Camper della prevenzione rivolto agli studenti degli istituti superiori - facebook.com facebook