Presidio per Iran a Milano Gelmini | Bene pasdaran tra i terroristi ma non è sufficiente

Un presidio a Milano si svolge in solidarietà con gli oppositori iraniani, dopo che le autorità hanno identificato i pasdaran tra i gruppi terroristi. La manifestazione nasce per sostenere chi lotta contro le violenze del regime e denuncia le uccisioni di manifestanti. I partecipanti vogliono attirare l’attenzione sulla repressione che colpisce chi chiede libertà. La protesta si concentra sull’importanza di mostrare vicinanza agli attivisti iraniani, anche da lontano. La manifestazione continua con determinazione.

“Siamo in piazza per una manifestazione importante, dalla parte dei dissidenti per dire che il regime ci ha provato a silenziare le proteste, le uccisioni, le aggressioni, le violenze, ma oggi il mondo sa, l’ Italia sa, l’ Europa sa e quindi abbiamo il dovere di essere dalla parte di chi anche lontano da casa forzosamente vuole contrastare il regime”. Così la parlamentare di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, a margine del presidio in solidarietà e per il futuro dell’ Iran, in piazza della Scala a Milano. “Siamo qui per dire che l’omicidio di Masha Amini, il sacrificio di tante donne, di tanti uomini iraniani che hanno avuto il coraggio a costo della vita di opporsi al regime non è un sacrificio vano, quel regime deve cadere e l’Europa deve fare di più – ha proseguito Gelmini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

