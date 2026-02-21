Presidenza del Consiglio Catia Acquesta e le iniziative di Alleati con Te per l’inclusione sociale Un confronto con le istituzioni

Catia Acquesta, presidente di “Alleati con Te”, ha discusso con le istituzioni delle nuove iniziative per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. La giornalista e scrittrice ha condiviso progetti concreti per rafforzare il supporto alle vittime di violenza e favorire l’accesso ai servizi. La riunione dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità si è svolta alla Presidenza del Consiglio, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e associazioni. L’appuntamento si conclude con un confronto diretto sulle strategie future.

ROMA – Catia Acquesta, giornalista, scrittrice e presidente dell'associazione "Alleati con Te", impegnata nella tutela delle vittime di violenza, ha partecipato attivamente alla riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (Ond), tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'incontro rappresenta un momento fondamentale per confrontarsi con istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo della disabilità, al fine di promuovere politiche inclusive efficaci. La partecipazione di "Alleati con Te" rappresenta un importante riconoscimento per il contributo dell'Associazione sul territorio accanto alle vittime di violenza con disabilità.