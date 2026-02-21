Presidente Cga Sicilia sì o no a referendum serve rispetto reciproco

Il presidente del Cga Sicilia ha affermato che un referendum sulla giustizia richiede rispetto reciproco tra istituzioni e cittadini. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha sottolineato che il tema dell’indipendenza dei giudici è fondamentale per il funzionamento dello Stato. Ha anche evidenziato come sia importante ascoltare le diverse opinioni per mantenere un equilibrio tra poteri. La questione rimane al centro di molte discussioni pubbliche e politiche.

L'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il tema dell'indipendenza del giudice è oggi più che mai al centro del dibattito pubblico. A ribadirlo è stato Ermanno de Francisco, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, intervenendo durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Villa Belmonte, a Palermo. Tra i presenti anche il presidente della Regione, Renato Schifani. Nel suo intervento, de Francisco ha sottolineato come l'indipendenza del giudice debba essere garantita "da tutto, anche dai colleghi associati, ma non dalla legge", richiamando l'attenzione su un principio cardine dello Stato di diritto. (ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Il tema dell'indipendenza del giudice - da tutto, anche dai colleghi associati, ma non dalla legge - è d'attualità, in questi giorni, come non mai.