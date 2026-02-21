Presentato a Milano il docufilm su Gianni Clerici con la città di Jesi protagonista

A Milano è stato presentato il docufilm su Gianni Clerici, figura nota nel mondo del tennis e della cultura italiana, che ha avuto come protagonista la città di Jesi. Il film, intitolato “Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza”, racconta la passione del giornalista per il sport e le sue radici. Durante l’evento, sono stati mostrati spezzoni che evidenziano le sue storie e i luoghi che lo hanno ispirato, tra cui il suo amato campo di Jesi.

JESI – Si chiama ‘Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza' ed è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore e storico del tennis italiano. A celebrare l’uomo e lo sportivo ieri a Milano per l'anteprima del docufilm, insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è intervenuto il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, nonché il presidente e la vice presidente del ‘Club delle balette‘, rispettivamente Marco Gilardelli e Carla Saveri, oltre al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti delle istituzioni dei territori coinvolti. Il progetto è inserito nella programmazione culturale ufficiale delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, in considerazione del fatto che Gianni Clerici è posizionando come figura d’eccellenza culturale italiana nello sport.🔗 Leggi su Anconatoday.it

