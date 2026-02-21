Presa e abbandonata dalla madre Il padre a Parigi per recuperarla

Una ragazza di 13 anni si trova in Francia, dove è stata affidata a una comunità per minori dopo essere stata presa in custodia dalla madre. La madre, Annalisa, ha lasciato il paese e ora si trova in Costa Rica. Il padre è partito per Parigi, cercando di riunire la famiglia e recuperare la figlia. La situazione ha suscitato molte preoccupazioni tra amici e parenti. La ragazza aspetta di tornare a casa, ma ancora non ci sono certezze.

La figlia 13enne è trattenuta in Francia, in una comunità per minori. Mamma Annalisa invece è tornata in Costa Rica. Per paura di essere arrestata, ha preferito abbandonare la figlia al suo destino. Ora papà Stefano sta aspettando che i magistrati d'oltralpe esaminino tutti i documenti e le sentenze che attestano che la ragazzina è stata affidata a lui, per poterla riportare a casa. La figlia è infatti affidata esclusivamente al padre, dopo che nel marzo del 2022 la madre l'aveva già portata via di nascosto, fuggendo in Costa Rica da Olgiate Molgora dove abitava con lei per timore che le venisse tolta, come era accaduto per i due figli più grandi perché ritenuta non in grado di occuparsene.