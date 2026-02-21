premio imprese vincenti doppio podio per prato

Impresa Prato si distingue nel premio Imprese vincenti, ottenendo due posizioni sul podio. La manifestazione si è svolta a Firenze, con l’obiettivo di premiare le aziende italiane che innovano e crescono. Tra le aziende premiate, Prato ha presentato un nuovo progetto di espansione nel settore tessile, attirando l’attenzione della giuria. La cerimonia ha coinvolto numerosi imprenditori e rappresentanti del settore. La competizione continua con altre tappe in diverse città italiane.

Tappa a Firenze per Imprese vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane. Il gruppo bancario ha premiato dieci piccole e medie imprese emergenti di Toscana e Umbria. Sono circa 18.000 le Pmi che si sono candidate dal 2019, di cui quattromila solo quest’anno. "Queste dieci Pmi sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy", afferma Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. "Come Banca dei territori - ha dichiarato - siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per se stessi e per l’intero Paese".🔗 Leggi su Lanazione.it

