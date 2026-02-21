Premio Ceppo quest’anno tocca ai racconti
Quest’anno, il Premio Ceppo si concentra sui racconti, dopo aver premiato la poesia nello scorso anno. La scelta nasce dall’interesse per le narrazioni brevi e coinvolgenti, che rispecchiano meglio gli stili contemporanei. La giuria valuterà le opere presentate, cercando storie che sappiano catturare l’attenzione del lettore fin dalle prime righe. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane, durante la cerimonia ufficiale.
Dentro i libri e in particolare in questa edizione dentro ai racconti (l’anno scorso toccò alla poesia), a individuarne quello che deterrà il Premio Ceppo 2026. Settant’anni di Premio Ceppo, una delle istituzioni letterarie pistoiesi e italiane per l’orizzonte lungo ogni volta proposto: ecco che può iniziare già adesso la maratona che condurrà a maggio, intanto con l’annuncio della terzina finalista. Si tratta de "Il tempo degli imprevisti" di Elena Janeczek (Guanda), "Selenide" di Marta Cristofanini (Racconti Edizioni) e "Il manuale del fosforo e dei fiammiferi" di Matteo Terzaghi (Quodilibet).🔗 Leggi su Lanazione.it
