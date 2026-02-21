Preghiera della sera 21 Febbraio 2026 | Non voglio perderti di vista

Il testo di preghiera della sera del 21 febbraio 2026 esprime il desiderio di non perdere di vista una persona cara. La richiesta nasce dalla paura di allontanarsi e dalla volontà di mantenere il legame anche nelle ore più buie. La preghiera si rivolge sotto la protezione della Vergine Maria, chiedendo forza e chiarezza per affrontare le sfide di questa notte. La richiesta si concentra sulla necessità di fede e di occhi nuovi per vedere oltre l’oscurità.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 21 Febbraio 2026: “Non voglio perderti di vista”

Sotto il manto della Vergine Maria, cerchiamo riparo per questa notte. Chiediamo con questa preghiera della sera la grazia di una fede incrollabile e occhi nuovi per vedere, oltre l'oscurità. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. PREGHIERA DELLA SERA "Beata ed eterna Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, adorata nel mistero dell'amore che vi unisce, Dio di misericordia, dammi le lacrime e la gioia del ritorno". Il mio digiuno sia quello della penitenza, ma anche quello