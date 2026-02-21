Precipitano sei alpinisti del Cai di Pavullo al Corno alle Scale Volo di 30 metri nel canalone

Sei alpinisti del Cai di Pavullo sono caduti di 30 metri nel canalone del Corno alle Scale. La causa sembra essere una perdita di equilibrio durante l’ascensione, che ha provocato la loro discesa improvvisa. I soccorritori hanno recuperato i feriti, alcuni in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di molti appassionati di montagna, che si chiedono come si possa evitare un simile rischio in terreni così impegnativi.

Maxi-emergenza in quota: una scivolata ha trascinato nel vuoto due intere cordate. Mobilitati tre elicotteri e decine di soccorritori. I feriti più seri trasferiti al Maggiore di Bologna Una domenica di passione per la montagna si è trasformata in un incubo ad alta quota per un gruppo di escursionisti modenesi. Poco dopo le 10:30 di questa mattina, si è sfiorata la tragedia nel comprensorio del Corno alle Scale, dove sei alpinisti, tutti iscritti alla sezione CAI di Pavullo nel Frignano, sono rimasti coinvolti in un rovinoso e spaventoso incidente. Il gruppo, regolarmente equipaggiato con ramponi e piccozze, era diviso in due cordate da tre persone ciascuna e stava affrontando la difficile ascesa del terzo canale del Monte Corno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

