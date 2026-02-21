Prato Omicidio Via Baracca | 19enne Arrestato Rissa Fatale

A Prato, un diciottenne è stato fermato dopo una lite che ha portato alla morte di Vladimir Lleshi, avvenuta lo scorso maggio in via Baracca. La rissa tra giovani di diversa provenienza ha coinvolto più persone, con alcuni che si sono dati alla fuga. Le indagini hanno ricostruito i motivi legati a vecchie rivalità territoriali. La polizia ha già identificato e fermato altri tre sospetti nell’ambito dell’inchiesta. La vicenda ha suscitato molta attenzione in città.

Prato, Omicidio in Via Baracca: Fermati Quattro Giovani, Indagini su Rivalità Territoriali. Un diciottenne è stato arrestato e altre tre persone sono state raggiunte da misure cautelari a Prato in relazione all'omicidio di Vladimir Lleshi, avvenuto lo scorso maggio in via Baracca. L'indagine della squadra mobile ha ipotizzato un regolamento di conti tra gruppi giovanili rivali, con dinamiche legate a rivendicazioni territoriali e gelosie personali. La Svolta nelle Indagini e le Misure Cautelari. Dopo mesi di indagini complesse, la vicenda dell'omicidio di Vladimir Lleshi, il trentottenne albanese trovato senza vita nei giardini di via Baracca l'8 maggio scorso, ha registrato una svolta significativa con l'arresto di un giovane di 19 anni.