Prato c’è l’esame playoff Cambia il centrocampo
Il Prato si prepara alla sfida decisiva per i playoff, con il cambio di formazione a centrocampo annunciato. La partita, in programma domani alle 14:30 allo stadio Lungobisenzio, vede i biancazzurri affrontare il Terranuova Traiana. La squadra ha lavorato duramente questa settimana, concentrandosi su strategie offensive e difensive. I tifosi attendono con entusiasmo questa partita, che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione.
E’ tempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14:30) ospita allo stadio Lungobisenzio il Terranuova Traiana. Un match assolutamente da non fallire per la formazione allenata da mister Alessandro Dal Canto, che nella mattinata odierna svolgerà la rifinitura in via Firenze. Contro gli aretini, quinti in classifica nel girone E di Serie D, i biancazzurri devono rinunciare a tre calciatori squalificati: Fiorini, Boccardi e Verde (quest’ultimo rientrerà contro il Siena), ma ritrovano in difesa Polvani, che comporrà la linea a tre - a protezione di Furghieri - assieme a Berizzi e a capitan Risaliti.🔗 Leggi su Lanazione.it
Scandicci, esame Prato. San Donato va a OrvietoLa terza giornata del ritorno nel girone E si apre con la sfida tra Scandicci e Prato, in programma alle 14.
Prato, errori sotto esame. E l’attacco può cambiareIl Prato sta analizzando gli errori commessi nelle ultime partite dopo aver subito due gol evitabili, sperando di migliorare la difesa in vista della sfida di domenica contro il Terranuova Traiana.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Art Hotel: a Prato l’ospitalità si racconta con l’arte contemporanea (e con una forte anima business)C’è una differenza sottile — ma evidente — tra un hotel che espone qualche quadro e un hotel che prova davvero a vivere come una galleria. Nel racconto di Art Hotel questa differenza è centrale: l’a ... alphabetcity.it
La grande estate delle Cascine . Rinasce il Prato delle Cornacchie: Arena naturale per gli eventiTeatro all’aperto collegato con bus, tramvia e navette. In arrivo Claudio Baglioni e i Litfiba. La vicesindaca Galgani: Rendere quest’area verde sempre più vissuta, partecipata e sicura. msn.com
