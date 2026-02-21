Potenza Picena | nuova assessore focus su sicurezza e personale

Potenza Picena ha nominato una nuova assessora, determinando un cambiamento nelle priorità del municipio. La scelta nasce dalla crescente esigenza di migliorare la sicurezza nelle strade e di rafforzare il servizio al cittadino. L’assessora si impegna subito a incontrare le associazioni locali e i residenti per ascoltare le loro richieste. La sua nomina si inserisce in un piano più ampio di innovazione amministrativa. La prima riunione ufficiale si terrà nei prossimi giorni.

Potenza Picena si prepara a un rinnovamento nella gestione della sicurezza urbana e del personale comunale. Mara Barbaresi, nuovo assessore con deleghe al personale e alla polizia locale, ha delineato le priorità del suo mandato, focalizzandosi su viabilità e videosorveglianza. L'obiettivo è ottimizzare le risorse esistenti e rispondere alle crescenti esigenze della comunità, rafforzando il ruolo del corpo di polizia locale nel garantire un ambiente più sicuro e vivibile. L'assegnazione delle deleghe a Mara Barbaresi è arrivata dopo una riflessione maturata nel tempo. Inizialmente, l'assessore aveva declinato la proposta di entrare nella giunta, per poi accettare l'incarico, motivata dall'esperienza maturata nel consiglio comunale e dal desiderio di mettersi al servizio dei cittadini.

