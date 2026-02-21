Portobello recensione | Bellocchio e Gifuni eccezionali riportano a galla il dramma di Enzo Tortora

Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni interpretano Enzo Tortora in Portobello, ricostruendo con intensità un caso giudiziario che ha scosso l’Italia. La miniserie si concentra sulla sua detenzione ingiusta, evidenziando le falle del sistema giudiziario e la sofferenza personale. Gifuni dà voce al dolore e alla rabbia di Tortora, creando un ritratto vivido di un uomo ingiustamente perseguitato. La narrazione si concentra sui dettagli di un processo controverso, mantenendo alta l’attenzione fino alla fine.

La nostra recensione di Portobello, miniserie HBO Max magistralmente diretta da Marco Bellocchio con uno straordinario Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora: un'ingiustizia che fa ancora male, un dramma attualissimo che tiene incollati allo schermo. Presentata Fuori Concorso all' 82ª Mostra del Cinema di Venezia, Portobello è una miniserie in 6 puntate che racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, ovvero la parabola tragica della caduta di un uomo innocente. Magistralmente diretta da Marco Bellocchio e con uno straordinario Fabrizio Gifuni, il racconto alterna i momenti luminosi del successo televisivo a quelli ben più cupi dell'arresto, del processo e della battaglia per la dignità, restituendo non solo il dramma personale ma anche il clima di un Paese sospeso tra (in)giustizia e spettacolarizzazione.