Porto-Rio Ave domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria senza subire gol per i Dragoni?
Il Porto ha conquistato una vittoria senza subire gol contro il Rio Ave, grazie a una buona difesa e a un attacco efficace. La squadra portoghese ha mantenuto il vantaggio in classifica, rafforzando la propria posizione in campionato. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i Dragoni hanno trovato il gol decisivo. La prestazione ha dimostrato la solidità del Porto, che ora punta a continuare su questa strada. La prossima sfida si avvicina.
Il Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i Dragoni hanno 4 punti di vantaggio sullo Sporting e 7 sul Benfica ma ultimamente hanno abbassato un po’ i giri del motore. In ogni caso, la vittoria della settimana scorsa sul Nacional. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria senza subire gol per i Dragoni?Il Porto ha ottenuto una vittoria senza subire gol contro il Rio Ave, a causa di una difesa solida e di un attacco efficace.
Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevole per la capolistaIl Porto ha vinto domenica sera contro una squadra di metà classifica, rafforzando la sua posizione in testa alla classifica di Primeira Liga.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: David Silva to referee FC Porto v Rio Ave; Porto-Rio Ave: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV; FC Porto call up five B players as five remain on injury list for Rio Ave; Porto, sono 10 le reti da calcio d’angolo: chi c’è dietro il successo dei calci piazzati.
Pronostico Porto vs Rio Ave – 22 Febbraio 2026La sfida di Primeira Liga tra Porto e Rio Ave si gioca il 22 Febbraio 2026 alle 21:30 nello storico Stadio Do Dragão. Un appuntamento che cattura l'attenzione ... news-sports.it
Cabral regala 3 punti al Benfica: battuto l'Alverca 2-1, avvicinato il duo Porto-SportingLa domenica di calcio portoghese, iniziata con lo 0-0 tra Nacional e Pia Casa e proseguita con il netto 3-0 del Braga ai danni del Rio Ave, termina con. tuttomercatoweb.com
La lunga scia di fango nel golfo dell’Asinara dopo l’esondazione del rio Mannu: le spettacolari immagini satellitari Le foto mostrano Porto Torres dopo il passaggio della piena di domenica 15 febbraio - facebook.com facebook
Porto Torres, il Rio Mannu fa paura: campi e strade allagate x.com