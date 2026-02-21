Porto-Rio Ave domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria senza subire gol per i Dragoni?

Il Porto ha conquistato una vittoria senza subire gol contro il Rio Ave, grazie a una buona difesa e a un attacco efficace. La squadra portoghese ha mantenuto il vantaggio in classifica, rafforzando la propria posizione in campionato. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i Dragoni hanno trovato il gol decisivo. La prestazione ha dimostrato la solidità del Porto, che ora punta a continuare su questa strada. La prossima sfida si avvicina.