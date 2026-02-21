Porto-Rio Ave domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria senza subire gol per i Dragoni?

Il Porto ha ottenuto una vittoria senza subire gol contro il Rio Ave, a causa di una difesa solida e di un attacco efficace. La squadra ha dominato il match con un ritmo rapido e ha sfruttato le occasioni create, mantenendo il vantaggio fino al termine. Questa prestazione rafforza la corsa al titolo, anche se i portoghesi devono continuare a mantenere alta la concentrazione. La prossima partita si avvicina e i tifosi aspettano ulteriori conferme.

Il Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i Dragoni hanno 4 punti di vantaggio sullo Sporting e 7 sul Benfica ma ultimamente hanno abbassato un po' i giri del motore. In ogni caso, la vittoria della settimana scorsa sul Nacional. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevole per la capolistaIl Porto ha vinto domenica sera contro una squadra di metà classifica, rafforzando la sua posizione in testa alla classifica di Primeira Liga. Rio Ave-Benfica (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria esterna senza gol al passivo?Analisi e aggiornamenti sulla sfida Rio Ave-Benfica, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:30. Argomenti discussi: FC Porto call up five B players as five remain on injury list for Rio Ave; Porto-Rio Ave: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV; David Silva to referee FC Porto v Rio Ave; Porto, sono 10 le reti da calcio d'angolo: chi c'è dietro il successo dei calci piazzati. Pronostico Porto vs Rio Ave – 22 Febbraio 2026La sfida di Primeira Liga tra Porto e Rio Ave si gioca il 22 Febbraio 2026 alle 21:30 nello storico Stadio Do Dragão. Un appuntamento che cattura l'attenzione ... news-sports.it Cabral regala 3 punti al Benfica: battuto l'Alverca 2-1, avvicinato il duo Porto-SportingLa domenica di calcio portoghese, iniziata con lo 0-0 tra Nacional e Pia Casa e proseguita con il netto 3-0 del Braga ai danni del Rio Ave, termina con. tuttomercatoweb.com