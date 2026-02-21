ponte di volano non accettiamo ritardi

Il sindaco di Codigoro, Alice Sabina Zanardi, ha annunciato che i lavori sul ponte di Volano sono in ritardo. La causa principale è stata un'imprevista problematica tecnica durante i lavori di riparazione. Zanardi ha sottolineato che non si accetteranno ulteriori ritardi, poiché il ponte è fondamentale per il collegamento tra le due zone. La situazione resta sotto controllo, ma l’amministrazione chiede rapidità nella conclusione dei lavori.

In questo momento è solo il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi a farsi carico dell’importante aggiornamento sullo stato dei lavori che stanno interessando il ponte sul Po di Volano che collegava la parte codigorese con quella comacchiese del lido di Volano. Lo fa attraverso un post sulla propria pagina Facebook proponendo il resoconto ufficiale pervenutoli dalla Provincia di Ferrara. Il primo cittadino di Codigoro sottolinea come il cantiere sia entrato nella fase più delicata, "quella della demolizione della parte centrale del ponte e per garantire la sicurezza di tutti, la passerella ciclopedonale deve essere chiusa - aggiungendo - so quanto questo collegamento sia importante per molti di voi e comprendo il disagio che questa decisione comporta".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

