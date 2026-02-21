Pomigliano raccolta differenziata intensificati i controlli | centinaia di verbali in un mese

A Pomigliano d’Arco, sono stati rilasciati oltre 200 verbali in un mese a causa di conferimenti irregolari dei rifiuti. La causa principale è l’abitudine di gettare materiali non differenziati nelle più grandi isole ecologiche della città. Il Comune ha intensificato i controlli per arginare il problema, inviando agenti sul territorio e monitorando le aree più critiche. La misura mira a migliorare la qualità della raccolta e ridurre gli errori dei cittadini.

POMIGLIANO D'ARCO, 21 Febbraio 2026 – Il Comune di Pomigliano d'Arco rafforza l'azione di controllo sull'errato conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle regole della raccolta differenziata. Nelle ultime settimane l'Amministrazione comunale ha avviato un programma straordinario di verifiche su tutto il territorio cittadino per accertare eventuali irregolarità da parte di cittadini, condomìni ed esercizi commerciali. La task force composta dagli agenti della Polizia Locale e dagli operatori di ENAM sta effettuando controlli quotidiani, strada per strada, con particolare attenzione al conferimento fuori orario, all'utilizzo di sacchi neri non trasparenti, alla mancata differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto e all'abbandono di buste e imballaggi sui marciapiedi.

Raccolta differenziata, saranno rafforzati controlli e sanzioniNei prossimi giorni, saranno intensificati i controlli sulla raccolta differenziata e sull’abbandono di rifiuti.

