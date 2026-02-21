Pomezia costumi e accessori di Carnevale non conformi | maxi sequestro della Finanza

A Pomezia, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 500 costumi e accessori di Carnevale privi di marcatura CE, a causa di controlli mirati prima della festa. Gli agenti hanno ispezionato diversi negozi e magazzini, scoprendo prodotti non conformi alle norme di sicurezza europee. La decisione arriva dopo verifiche approfondite svolte nelle ultime settimane, che hanno evidenziato una diffusione di articoli irregolari. Il provvedimento mira a tutelare i consumatori e garantire la sicurezza dei festeggiamenti.

Pomezia, 21 febbraio 2026 – A Pomezia la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in vista del periodo di Carnevale, effettuando specifici approfondimenti che hanno portato al sequestro di oltre 500 accessori e vestiti a tema, risultati sprovvisti della marcatura CE. Si tratta dell’indicazione necessaria per attestare che determinate tipologie di beni siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti da direttive o regolamenti dell’Unione Europea. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle della Compagnia locale, gli articoli sequestrati sarebbero potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e avrebbero potuto arrecare danni soprattutto ai minori, principali destinatari dei prodotti in vendita.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Costumi, decorazioni, parrucche, accessori e bombolette spray: maxi sequestro di carnevale in VersiliaIn vista delle celebrazioni di Carnevale, la Guardia di Finanza di Lucca ha effettuato un maxi sequestro di costumi, decorazioni, parrucche, accessori e bombolette spray in Versilia.

Accessori per il fumo non tassati: maxi sequestro della Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza di Benevento ha condotto un importante intervento, sequestrando un ingente quantitativo di accessori per il fumo destinati alla vendita illegale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.